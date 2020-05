Microsoft Corporation : la Xbox Series X se profile

Focus ce matin sur Microsoft, qui a levé une (petite) partie du voile sur sa future console de jeux Xbox. La division "Gaming" du groupe ne pèse que 9% de son chiffre d'affaires annuel (11,4 Mds$ quand même sur le dernier exercice clos le 30 juin 2019), mais c'est une brique importante du savoir-faire de l'entreprise, qui lui confère une bonne place sur l'échiquier mondial. Lors d'un événement diffusé en ligne, Microsoft a dévoilé quelques-uns des titres qui accompagneront la sortie de sa nouvelle console en fin d'année.

On y retrouve notamment le prochain opus de la série "Assasin's Creed" d'Ubisoft, le premier après la pause décidée par l'éditeur français dans le rythme des sorties de sa célèbre franchise. Dans ce nouvel épisode, direction le nord et le monde des vikings.

Microsoft a aussi annoncé la disponibilité de la prochaine version de la série Madden, la simulation de NFL bien connue éditée par Electronic Arts. La Xbox Series X bénéficiera "de résolutions plus élevées, un nombre d'images par seconde de folie, des courses incroyables et, bien sûr, des temps de chargement plus rapides", selon Aaron Greenberg, l'un de ses "papas". Elle se frottera à la future console de Sony, la PS5.

Le groupe de Redmond affiche toujours la capitalisation la plus élevée des sociétés américaines.

