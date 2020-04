Microsoft : Edge progresse et dépasse Firefox

06/04/2020 | 11:30

Selon des données publiées ce week-end par Netmarketshare, Microsoft Edge est désormais le deuxième navigateur Internet le plus utilisé au monde, avec 7,59% de parts de marché.



Edge reste loin derrière Chrome (68,50%), mais devance désormais Firefox (7,19%), Internet Explorer (5,87%) et Safari (3,62%).



Rappelons que Microsoft Edge utilise depuis peu, en version grand public, le moteur Chromium, lui assurant une meilleure compatibilité avec les différents standards du Web.



