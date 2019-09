Microsoft : Windows 10 équipe 900 millions d'appareils

25/09/2019 | 14:53

Yusuf Mehdi, vice-président du groupe Microsoft, annonce sur Twitter que Windows 10, le dernier système d'exploitation du géant américain, équipe désormais plus de 900 millions d'appareils dans le monde.



Windows 10 avait été lancé en 2015. Il a, selon Yusuf Mehdi, connu sa meilleure période de croissance lors des 12 derniers mois.



La barre du milliard d'appareils devrait par ailleurs être rapidement atteinte : le support de Windows 7 se termine en effet en janvier et, depuis la rentrée, les utilisateurs encore équipés de cette version de Windows se voient alertés par un message sur leurs machines, les incitant à passer à Windows 10. Ce chiffre symbolique, notons que Microsoft voulait l'atteindre dès la mi-2018. Une ambition qu'il avait fallu revoir à la baisse après l'abandon par le géant américain du marché des smartphones.



