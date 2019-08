Données financières (USD) CA 2020 140 Mrd EBIT 2020 48 023 M Résultat net 2020 40 311 M Trésorerie 2020 69 656 M Rendement 2020 1,42% PER 2020 26,4x PER 2021 23,3x VE / CA2020 7,07x VE / CA2021 6,27x Capitalisation 1 057 Mrd Graphique MICROSOFT CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MICROSOFT CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 35 Objectif de cours Moyen 155,12 $ Dernier Cours de Cloture 138,41 $ Ecart / Objectif Haut 22,8% Ecart / Objectif Moyen 12,1% Ecart / Objectif Bas -32,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Satya Nadella Chief Executive Officer & Director Bradford L. Smith President & Chief Legal Officer John Wendell Thompson Independent Chairman Jean-Philippe Courtois President-Global Sales, Marketing & Operations Amy E. Hood Chief Financial Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MICROSOFT CORPORATION 36.27% 1 056 817 ATLASSIAN CORPORATION PLC 58.77% 34 055 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 60.07% 19 499 SYNOPSYS 53.11% 19 478 SPLUNK INC 19.75% 18 856 OKTA INC 97.24% 14 363