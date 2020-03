Microsoft : avec le COVID-19, le Cloud est très utilisé

30/03/2020 | 15:07

Microsoft indique avoir constaté une augmentation de 775% de ses services cloud dans les pays qui ont imposé des mesures de distanciation sociale ou de confinement.



Le géant américain déclare ainsi que sa plate-forme cloud Azure avait connu un pic important dans l'utilisation de son application collaborative 'Teams', laquelle compte désormais plus de 44 millions d'utilisateurs quotidiens.



Sur Teams, les utilisateurs ont généré plus de 900 millions de minutes de réunion et d'appel par jour en une seule semaine.



