Microsoft : collaboration stratégique avec Nokia

05/11/2019 | 13:45

Microsoft et Nokia annoncent une collaboration stratégique visant à 'accélérer la transformation et l'innovation dans des secteurs d'activité avec le cloud, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT)'.



'En rassemblant les solutions cloud Microsoft et l'expertise de Nokia en réseaux pour missions critiques, les groupes se trouvent en position unique pour aider les entreprises et fournisseurs de services de communication à transformer leurs activités', expliquent-ils.



Ils précisent que BT est ainsi le premier fournisseur de services de communication global à offrir à ses clients entreprises un service géré qui intègre le cloud Microsoft Azure et la solution Nokia SD-WAN.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.