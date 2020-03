Microsoft : déploiement de la solution 'IoT SAFE'

16/03/2020 | 09:07

Thales, Telstra, Microsoft et Arduino annoncent qu'ils viennent de déployer la solution 'IoT SAFE' de la GSMA pour faire face à la fragmentation du marché des dispositifs IoT (Internet des Objets) et fournir une sécurité IoT efficace et solide.



'Les opérateurs mobiles, les fournisseurs de services IoT et les fabricants de dispositifs pourront tirer parti d'une solution unique qui simplifie considérablement le déploiement des équipements IoT connectés et sécurisés', expliquent les quatre partenaires.



'La solution apporte une sécurité complète, de la puce jusqu'au cloud, pour les produits et services IoT, garantissant ainsi l'intégrité et la confidentialité des données, conformément aux directives de sécurité IoT de la GSMA', poursuivent-ils.



