Microsoft : devrait bien lancer 2 nouvelles Xbox en 2020

05/12/2019 | 10:03

Selon les médias spécialisés The Verge et Kotaku, le groupe Microsoft devrait bien lancer deux nouvelles consoles Xbox en fin d'année 2020.



La nouvelle génération de consoles Microsoft reposerait ainsi sur deux produits, l'un plus puissant que l'autre - et plus cher aussi. La Xbox Lockhart (ce ne serait que le nom du projet, pas le nom définitif), la version 'light', ferait notamment l'impasse sur le lecteur Blu Ray, comme la Xbox One S All Digital sortie cette année.



Quant à la Xbox 'Anaconda' (là encore, ce ne sera pas le nom du produit commercialisé), elle pourrait, selon The Verge, être capable d'afficher les jeux en 4K à 60 images par secondes. Sa puissance pourrait être équivalente à Google Stadia, à une différence près : avec Stadia, la puissance de calcul se trouve chez Google, et avec la Xbox, dans le salon de l'utilisateur.



