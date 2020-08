Microsoft : la Xbox Series S confirmée ?

10/08/2020 | 17:12

Selon le magazine américain The Verge, l'existence de la Xbox Series S, hypothétique 'petite soeur' de la Xbox Series X (officielle, elle, et prévue pour la fin d'année), serait confirmée par... la vente en ligne, le temps d'un instant, d'une manette compatible avec cette console de jeux.



En effet, un site de e-commerce a mis en vente une manette Microsoft, dont la liste des appareils compatibles comprend les 'Xbox Series X/S'. Et ce assez de temps pour qu'un utilisateur ait eu le temps de l'acheter et de se la faire livrer.



Selon certains médias, la Xbox Series S pourrait être présentée avant la fin de l'été.





