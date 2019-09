Microsoft : le CEO serait présent à la conférence du 2/10

16/09/2019 | 14:34

Selon la presse spécialisée, Satya Nadella pourrait être présent lors de la keynote de rentrée de Microsoft, prévue pour le 2 octobre afin d'annoncer les prochains appareils de la gamme Surface.



Il s'agirait alors d'un petit événement, puisque le CEO de Microsoft était absent l'an passé et avait laissé le soin à Panos Panay, responsable produits, de présenter les nouveaux appareils. De quoi laisser penser qu'il pourrait y avoir plus à voir qu'une nouvelle Surface Pro et un nouveau Surface Laptop ? C'est ce qu'estime la presse spécialisée.



On évoque en effet un Surface Book 3, un casque intra-auriculaire, une enceinte professionnelle... voire, et c'est plus hypothétique, l'officialisation du projet Centaurus. Rappelons qu'il s'agit, selon les rumeurs, d'un appareil à double-écran sur lequel travaillerait Microsoft depuis quelques années.



