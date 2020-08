Microsoft : le Surface Duo commercialisé le 10 septembre

12/08/2020 | 16:47

C'est officiel : le Surface Duo, smartphone à double écran développé par Microsoft, sera disponible dès le 10 septembre.



Les prix démarreront à 1399 dollars. Le Surface Duo sera, dans un premier temps, réservé au marché américain. L'appareil dispose, s'agissant de ses caractéristiques, de deux écrans OLED de 5,6 pouces, d'un capteur photo 11 megapixels, et d'une puce Snapdragon 855 de Qualcomm. Il n'est pas compatible avec les réseaux 5G.



Le smartphone peut d'ores et déjà être précommandé par les résidents des États-Unis.



