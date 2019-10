Microsoft : les nouveaux produits ont fuité

01/10/2019 | 15:33

Décidément, les grands groupes technologiques semblent avoir du mal à garder le secret sur leurs nouveaux produits : ainsi, à l'instar d'Apple avant sa dernière keynote (et les précédentes...), c'est au tour de Microsoft de voir la plupart de ses nouveautés fuiter sur le net.



Alors que la conférence du géant américain se tiendra demain, le journaliste Evan Blass a en effet publié de nouveaux rendus de la Surface Pro 7, du Surface Laptop 3 et de la Surface ARM. Si les deux premiers produits sont des 'mises à jour' de gammes existantes, la Surface ARM (le nom est encore à découvrir) se distingue par l'utilisation de Windows 10 ARM et par look plus arrondi, avec des bordures plus fines.



Par ailleurs, Evan Blass évoque la possibilité de voir Microsoft présenter le projet Centaurus, une Surface à double-écran dont la commercialisation pourrait ne pas être immédiate, loin de là. Wait and see !



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.