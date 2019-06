Microsoft : officialise une nouvelle console de jeux

10/06/2019 | 15:48

Le groupe Microsoft a profité de l'E3 2019, le plus grand salon consacré au jeu vidéo, pour annoncer sa prochaine console de salon, connue pour le moment sous le nom de ' Projet Scarlett '.



La prochaine Xbox, qui succèdera donc à la Xbox One (X et S), bénéficiera d'un affichage 8K / 120 fps, d'un SSD plus performant pour des temps de chargement réduits, et de fonctionnalités en ligne poussées. Le prix et le design de la console n'ont pas été communiqués.



La sortie de cette quatrième génération de consoles estampillées Microsoft est attendue pour l'hiver 2020.





