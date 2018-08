Microsoft : partenariat avec Gravity sur la Supply Chain

21/08/2018 | 17:32

Microsoft et la compagnie hong-kongaise Gravity annoncent ce mardi mettre en place une collaboration en vue de créer de nouvelles solutions dédiées à la Supply Chain et destinées aux détaillants et aux fabricants.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été révélés.



Gravity utilisera notamment la plate-forme cloud Azure de Microsoft pour déployer plus rapidement des solutions SaaS (Software-as-a-service) pour ses clients.





