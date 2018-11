Microsoft : pourrait sortir une nouvelle Xbox One en 2019

20/11/2018 | 10:25

Selon la presse spécialisée américaine, le géant américain Microsoft pourrait présenter prochainement une nouvelle version de sa console de jeux de salon, la Xbox One, plus petite et moins chère que son modèle actuellement le plus abordable, la One S.



En plus d'embarquer des composants plus récents, celle-ci serait notamment dépourvue de lecteur optique. Elle imposerait ainsi aux joueurs d'acheter leurs jeux en version dématérialisée, à défaut de pouvoir insérer des disques dans la console. Un programme 'disc-to-digital' serait néanmoins prévu pour ceux qui possèdent un jeu en version physique, leur permettant de récupérer un code à entrer dans la console qui déclenchera le téléchargement d'une copie digitale du jeu en question.



Cette 'nouvelle Xbox One' pourrait être proposée à moins de 200 dollars.





