Microsoft : présente 4 nouveaux produits 'Surface'

03/10/2018 | 12:37

Hier soir, Microsoft a, lors de sa traditionnelle conférence automnale - l'équivalent de la Keynote d'Apple -, levé le voile sur quatre nouveaux produits intégrés à la gamme 'Surface'.



Le géant du monde des ordinateurs a ainsi présenté la Surface Pro 6, son PC hybride mi-tablette mi-ordinateur portable, le Surface Laptop 2, un ordinateur portable sous Windows 10S, le Surface Studio 2, un ordinateur de bureau ultra-puissant destiné avant tout aux designers et aux créatifs, et le casque Surface, un casque Bluetooth à réduction de bruit.



Les précommandes devraient être ouvertes prochainement.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.