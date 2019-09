Microsoft : propose une nomination à son Board

20/09/2019 | 13:53

Microsoft annonce avoir proposé la nomination d'Emma Wasley, directrice générale du groupe GSK, à son conseil d'administration.



Microsoft a également indiqué que Charles Noski, l'ancien vice-président d'AT & T et de Bank of America, et Helmut Panke, l'ancien PDG de BMW, avaient décidé de ne pas se représenter au conseil d'administration après presque 16 ans de service.



Le conseil d'administration de Microsoft sera désormais composé de 13 membres, dont le fondateur Bill Gates et l'actuel PDG Satya Nadella.





