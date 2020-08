Microsoft revient sur le marché des smartphones avec le Surface Duo

New York (awp/afp) - Microsoft a annoncé mercredi la date de lancement de son smartphone à double écran, le Surface Duo, qui marque pour le géant américain une nouvelle tentative d'incursion sur le marché de la téléphonie mobile.

Le Surface Duo sera commercialisé aux Etats-Unis, en magasins et sur internet, le 10 septembre, à partir de 1399 dollars (1274 francs suisses). Il est déjà disponible en pré-commande sur plusieurs sites.

Annoncé en octobre, le Surface Duo se présente comme un smartphone pliant, composé de deux écrans qu'il est possible d'utiliser de manière indépendante ou simultanée.

"Tout comme l'utilisation de deux consoles sur votre bureau, le fait d'avoir deux écrans distincts vous permet d'ouvrir deux applications côte à côte, de croiser les informations et de faire glisser et déplacer sans effort les images, les textes et les dossiers entre les écrans", affirme Panos Panay, responsable des produits chez Microsoft dans un article de blog.

Chaque écran fait une taille d'environ 13 centimètres en diagonale. Une fois le smartphone ouvert, le double-écran mesure près de 22 centimètres.

Samsung, Huawei, LG et d'autres marques proposent déjà des appareils équipés de deux écrans.

Le Surface Duo fonctionne grâce au système d'exploitation Android de Google, ce qui permet d'accéder à l'ensemble des applications du Google Play Store. Certaines d'entre elles bénéficieront de fonctionnalités spécifiques au Surface Duo.

Il sera également possible de télécharger les applications de Microsoft Windows.

Microsoft a, depuis plusieurs années, délaissé le marché des smartphones, où il a été supplanté par ses rivaux Apple et Google, qui possèdent chacun de puissants systèmes d'exploitation mobiles - iOS et Android.

afp/al