Microsoft : signe un contrat Cloud avec Disney

13/09/2019

Microsoft et Disney annoncent la signature d'un contrat de cinq ans, portant sur l'utilisation par le second de la plate-forme Cloud Azure de Microsoft pour créer, produire et distribuer du contenu.



Disney a ainsi annoncé qu'il déplacera une grande partie de ses flux de production et de post-production dans le cloud, via son hub technologique StudioLAB.



Ce changement devrait permettre à Disney de créer du contenu plus rapidement et plus efficacement.



Les conditions du contrat, une victoire majeure pour Microsoft dans sa bataille contre son rival Amazon dans le domaine du cloud, n'ont pas été divulgués.



