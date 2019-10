Microsoft : signe un contrat de 10 Mds$ avec le Pentagone

28/10/2019 | 12:29

Microsoft a remporté un contrat de défense d'un montant de 10 milliards de dollars pour les opérations de cloud computing, a annoncé le Pentagone.



La société basée à Redmond, dans l'État de Washington, s'est vu attribuer un contrat sur une période de 10 ans.



Selon les termes de l'accord, Microsoft fournira une infrastructure commerciale en tant que service (IaaS) et une plate-forme en tant que service (PaaS) afin de soutenir les activités commerciales et les missions du ministère de la Défense.



