Microsoft : un accord avec CGG pour l'industrie pétrolière

CGG annonce sa collaboration avec Microsoft pour le développement de services de géoscience sur l'environnement Azure Cloud de Microsoft. Ce partenariat permettra d'accélérer les processus itératifs d'exploration et de développement de ses clients.



Azure Cloud permettra aux compagnies pétrolières d'avoir accès à la vaste bibliothèque de données géoscience et aux logiciels d'interprétation, d'analyse et de caractérisation des réservoirs de CGG. Les clients pourront également profiter de l'hébergement optimisé des solutions de gestion des données E&P de CGG.



Caglayan Arkan, Directeur Général, Manufacturing, Microsoft, a déclaré : ' Nous sommes très satisfaits de travailler avec CGG et de les aider à commercialiser, grâce à la puissance de Microsoft Azure, leurs solutions et services de haut de gamme dans les géosciences. Les savoir-faire et l'expertise de CGG dans le calcul de haute performance, les big data et les technologies numériques et de géoscience combinés à Azure vont permettre d'accélérer la transformation digitale de l'industrie pétrolière. '



