Microsoft : vers deux variantes de sa prochaine console ?

19/12/2018 | 12:43

Selon le site américain Windows Central, le groupe américain Microsoft travaillerait sur deux variantes de sa prochaine console, lesquelles auraient pour nom de code 'Lockhart' et 'Anaconda' et viendraient respectivement remplacer les Xbox One S et Xbox One X.



La 'Lockhart' serait ainsi moins puissante que la console 'Anaconda' - sa puissance serait équivalente à celle de l'actuelle Xbox One X. Toujours selon Windows Central, elles seraient compatibles avec les jeux Xbox One, voire avec certains titres Xbox 360. La Xbox Anaconda pourrait embarquer un stockage en SSD, en lieu et place du traditionnel disque dur.



Microsoft n'a pas commenté ces informations, même si le groupe a déjà annoncé travailler sur le successeur de la gamme Xbox One. Cette prochaine génération de consoles n'est pas attendue avant 2020.





