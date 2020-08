TikTok entend bien "rester" aux USA, assure l'appli menacée mais convoitée

Ajoute message de la responsable des opérations américaines de TikTok et réaction de l'ONG ACLU

SAN FRANCISCO (awp/afp) - "Nous sommes ici pour rester", a déclaré samedi Vanessa Pappas, responsable de la branche américaine de TikTok, après que le président Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait interdire le très populaire réseau social dans son pays.

"Nous avons entendu votre déferlement de soutien et nous voulons vous dire merci. Nous n'avons pas l'intention de partir", a-t-elle insisté dans une vidéo publié sur l'application, à l'intention des utilisateurs inquiets.

La plateforme américaine, qui appartient au groupe chinois ByteDance, est soupçonnée par Washington de partager ses données avec Pékin, ce que l'entreprise a toujours fermement nié.

ByteDance vient de proposer de vendre la branche américaine de TikTok, comme l'y incitent les Etats-Unis, d'après le New York Times. Et plusieurs médias américains assurent que Microsoft est en négociations avancées pour la racheter.

Après des semaines de rumeurs et de pression, la Maison Blanche avait indiqué vendredi que le président s'apprêtait à signer un ordre officiel pour obliger ByteDance à se séparer de l'appli américaine, au nom de la protection de la sécurité nationale.

"Même si nous ne commentons pas les spéculations, nous sommes confiants dans le succès à long terme de Tiktok", a réagi le groupe.

La plateforme de divertissement -- principalement des vidéos musicales courtes -- compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde.

Sa popularité s'est encore renforcée à la faveur des mois de pandémie et de distanciation sociale.

"Nous devons être vigilants sur le risque que des données privées et sensibles soient transférées à des gouvernements abusifs, y compris le nôtre", est intervenue Jennifer Granick de la puissante organisation de défense des droits civiques ACLU.

"Mais bannir une plateforme, même si c'était légalement possible, nuit à la liberté d'expression en ligne et ne fait rien pour résoudre le problème plus vaste de la surveillance gouvernementale non justifiée", a-t-elle ajouté.

"Je veux remercier les millions d'Américains qui utilisent TikTok tous les jours, apportant créativité et joie à nos vies quotidiennes", a dit Vanessa Pappas, en ouverture de sa vidéo.

Elle s'est aussi dite "fière" des 1.500 employés américains et des "10.000 emplois additionnels que nous allons créer dans ce pays au cours des trois prochaines années".

"Nous sommes ici pour rester. Continuez à faire entendre votre voix ici et continuons à soutenir TikTok !"

