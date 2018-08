USA-Le Dow Jones a cédé 0,29%, le Nasdaq a gagné 0,04%

NEW YORK, 9 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini essentiellement en baisse jeudi, sous le coup de nouvelles pertes des secteurs pétrolier et industriel et d'un compartiment technologique qui a finalement terminé dans le rouge après avoir été le principal soutien de la cote pendant une bonne partie de la séance.

L'indice Dow Jones a cédé 0,29%, soit 74,45 points, à 25.509,30. Le S&P-500, plus large, a abandonné 4,12 points, soit 0,14%, à 2.853,58. Le Nasdaq a avancé de son côté de 3,46 points (+0,04%) à 7.891,78.

Ce dernier a ainsi clôturé à une quarantaine de points de son record de 7.933,31 inscrit le 25 juillet.

Le compartiment technologique, avec des locomotives telles qu'Apple (+0,79%), Amazon.com (+0,64%) et Microsoft (0,16%), est à la pointe du rebond du marché actions depuis le trou d'air de février.

La technologie "est une partie intégrante de plus en plus importante des entreprises. Le rôle accru de la technologie explique cet élan haussier", a déclaré Bryan Himmon, gérant de portefeuille chez Motley Fool Global Opportunities Fund.

La cote a également un temps été portée par des données montrant que le nombre des inscriptions au chômage avait diminué contre toute attente la semaine dernière aux Etats-Unis, un contexte économique porteur semblant épauler le marché du travail en dépit des menaces que font peser les tensions commerciales internationales.

Le secteur pétrolier a perdu 0,89%, soit le recul le plus marqué du jour, en raison notamment d'une nouvelle baisse des cours du brut du fait de ces tensions et de leurs éventuelle conséquence sur la demande d'or noir. (Caroline Valetkevitch, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM 0.64% 1898.52 61.31% APPLE 0.79% 208.88 22.47% MICROSOFT CORPORATION 0.16% 109.67 28.00%