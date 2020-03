Wall St entame en baisse la dernière séance d'un trimestre noir

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 173,75 points, soit 0,78%, à 22.153,73 points, le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,8% à 2.605,70 et le Nasdaq Composite cède 0,32%% à 7.749,64.

Si l'indice PMI manufacturier officiel chinois, à 52 pour mars après 35,7 en février, a dépassé les attentes et traduit un retour à la croissance de l'activité, il peine à convaincre de la possibilité d'une reprise rapide de la deuxième économie mondiale face à l'ampleur de la pandémie de coronavirus.

La dernière séance du mois et du trimestre est en outre propice à des prises de profits après le rebond de la précédente. Nike et Microsoft cèdent ainsi respectivement 2% et 0,61%.

Les trois premiers mois de l'année se soldent à ce stade par une chute de plus de 19% du S&P-500, sa plus mauvaise performance trimestrielle depuis 1938. Ce repli historique a fait fondre de plus de 5.000 milliards de dollars (4.560 milliards d'euros) la capitalisation cumulée des sociétés entrant dans la composition de l'indice phare de Wall Street.

"C'est le dernier jour du trimestre et c'est un trimestre à oublier, un horrible trimestre", résume Peter Cardillo, chef économiste de Spartan Capital Securities.

Dans ce climat, le rebond des cours du pétrole ne permet que de limiter le repli général. Chevron et Exxon Mobil gagnent néanmoins 1,61% et 1,8% respectivement, deux des meilleures performances du Dow Jones.

(Marc Angrand)