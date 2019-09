Chiffre d'affaires : +7,9% (+3,1% à change constant) 2019/09/26

Cette année, la saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre sera accrue. En conséquence, les résultats semestriels 2019 ne reflètent pas encore l'excellente dynamique commerciale constatée depuis le début de l'exercice et le changement de dimension du Groupe. Le carnet de commandes au 30 juin 2019 dépasse ainsi pour la première fois le cap des 100 M€, en très forte hausse (+47% par rapport au 30 juin 2018). L'accélération de la croissance attendue au second semestre se traduira par une forte amélioration des résultats sur cette période, permettant au Groupe de confirmer ses objectifs.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,2 M€ contre 1,7 M€ au 1er semestre 2018. Il intègre un impact négatif de l'application IFRS16 de (0,2) M€ et une charge non récurrente de (0,5) M€ liée à des frais juridiques engagés notamment sur la protection de la propriété intellectuelle du Groupe en Chine.

Sur le plan sectoriel, l'Aérospatiale Défense a été particulièrement dynamique et représente 47% du chiffre d'affaires (contre 42% au 1er semestre 2018). La répartition géographique s'établit ainsi : Etats-Unis 40%, Europe 30% et Asie 30%.

La trésorerie nette (hors impact de l'application de la norme IFRS16) est en hausse à 11,8 M€ contre 10,0 M€ au 31 décembre 2018.

Le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 16,6 M€ à l'issue de ce 1er semestre.

Prises de commandes record au premier semestre, un carnet de commandes solide supérieur à 100 M€

Microwave Vision a enregistré au 1er semestre 2019 un niveau de prises de commandes record

70,5 M€, soit une hausse de + 111% par rapport aux prises de commandes du 1 er semestre 2018 (+ 100% à taux de change constants).

Le carnet de commandes atteint désormais 105,8 M€ au 30 juin 20192, contre 68,0 M€ à la

même période l'an dernier, soit une croissance de +56%. Le secteur Aérospatiale/Défense reste particulièrement dynamique, le Groupe rappelle avoir enregistré plusieurs contrats pour des systèmes de mesures d'antennes multi-sondesqui continuent à susciter l'intérêt croissant des industriels. Le secteur des Télécommunications Civiles continue également à enregistrer une forte demande sur les produits 5G.

Cette très bonne dynamique s'est poursuivie depuis le mois de juillet avec des prises de commandes très bien orientées et en forte croissance. Cette dynamique s'appuie sur l'acquisition de nouveaux clients, pour des commandes de tailles variées, illustrant la capacité du Groupe à offrir un catalogue de produits parfaitement adaptés aux besoins du marché. Le Groupe est également désormais de plus en plus sollicité sur des appels d'offres d'envergure, à l'image de celui gagné en février 2019.

Tous ces éléments permettent au Groupe d'affirmer sa confiance dans la réalisation de ses objectifs court terme, avec une saisonnalité attendue nettement plus favorable au second semestre sur le chiffre d'affaires et sur les résultats économiques. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs 2019 d'une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires et d'amélioration progressive de son EBITDA.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 19 novembre 2019

2 Taux de change euro/usd de 1,13 au 30 juin 2019