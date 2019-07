MICROWAVE VISION : affiche sa confiance dans ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au total Microwave Vision Group (MVG) a enregistré 70,5 millions d’euros de prises de commandes sur le 1er semestre 2019, ce qui représente quasiment 1 an de chiffre d’affaires et une hausse de 111% par rapport aux prises de commandes du 1er semestre 2018. Elles enregistrent une hausse de l’ordre de 15% (à taux de change courants et hors contrat majeur). Le groupe avait remporté un contrat majeur en Aérospatiale/Défense en février dernier (plus de 30 millions).Conforté par ces bonnes perspectives, le groupe qui commerciale des systèmes rendant visibles les ondes électromagnétiques confirme ses ambitions d'un nouvel exercice de croissance du chiffre d'affaires et la poursuite progressive de l'amélioration de l'Ebitda en 2019.