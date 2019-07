Paris, le 22 juillet 2019

MVG (Microwave Vision Group / ALMIC – FR0004058949) annonce l'exercice par les managers et les salariés de bons de souscription d'actions remboursables (« BSARmanagers »), donnant lieu à l'émission de 204 154 actions nouvelles à un prix de 13,50 €, soit une augmentation de capital d'un montant de 2,8 M€.

Ces bons de souscription d'actions remboursables (« BSAR managers ») avaient été émis à titre onéreux par MVG le 18 juillet 2014 au profit de managers et de salariés du Groupe à la suite de l'opération d'augmentation de capital globale de 28,3 M€ qui avait donné lieu à un visa de l'AMF.

A date, 204 154 Bons de Souscription d'Actions remboursables (BSAR), qui arrivaient à échéance le 18 juillet 2019, ont été exercés donnant lieu à l'émission de 204 154 actions nouvelles (parité de 1 action nouvelle pour 1 BSARmanagers) au prix de 13,50 € par action, soit une augmentation de capital de 2,8 M€.

Cette souscription significative témoigne de l'ambition et de l'engagement des managers et des salariés sur le développement et la création de valeur des prochaines années et permet au Groupe de renforcer ses fonds propres.

Les actions nouvelles issues de l'exercice des BSARmanagers sont cotées sur Euronext Growth et négociables sur la même ligne que les actions existantes. A l'issue de cette opération, le capital social est composé de 6 486 320 actions.

Rendez-vous jeudi 26 septembre 2019 après bourse pour la publication des résultats du premier semestre.

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions – tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 74,6 M€ en 2018. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

