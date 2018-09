Microwave Vision : Bonne Performance Opérationnelle Semestrielle 2018/09/27

(

Paris, le 27 septembre 2018

Mots Clés : Mesure d'Antennes | Résultats S1 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS AU 30 JUIN 2018 :

BONNE PERFORMANCE OPERATIONNELLE

SEMESTRIELLE

▪ Chiffre d'affaires : +2,2% (+9,3% à change constant)

▪ EBITDA : +19%

▪ Résultat opérationnel courant : +29%

En millions d'euros S1 2017 S1 2018 Var. (%) 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 34,4 35,1 +2,2% EBITDA 3,1 3,7 +19,1% Marge 9,0% 10,5% Résultat opérationnel courant 1,6 2,0 +28,8% Marge 4,6% 5,8% Résultat opérationnel 1,4 1,7 +23,5% Marge 4,1% 4,8% Résultat financier (1,1) 0,1 ns Impôts (0,6) (0,7) ns Résultat net (0,3) 1,1

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 21 septembre 2018.

MVG réalise un bon 1er semestre et démontre à nouveau la capacité du Groupe à allier croissance et optimisation de l'efficacité opérationnelle. Le résultat net ressort bénéficiaire et en hausse par rapport au 1er semestre 2017, grâce à un mix-produit favorable.

Nouvelle amélioration des indicateurs économiques - Marge d'EBITDA à deux chiffres

- Résultat net bénéficiaire

Au 1er semestre 2018, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 35,1 M€ contre 34,4 M€, en croissance de +2,2%. A change constant, la variation est de +9,3%.

La marge brute s'élève à 22,2 M€ contre 21,5 M€ au 1er semestre 2017. Le taux de marge brute progresse à 63,2% comparé à 62,7% l'année dernière à la même époque, bénéficiant d'un mix-produit « tout électronique » versus « tout mécanique » favorable.

Grâce à la bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes et à la couverture naturelle du Groupe face à l'évolution des taux de change, l'EBITDA ressort à 3,7 M€ contre 3,1 M€ l'an dernier, en hausse de +19,1%. MVG affiche ainsi un taux de marge d'EBITDA semestriel à deux chiffres (à 10,5% contre 9% au 1er semestre 2017). Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 2,0 M€, en croissance de +28,8% par rapport au 1er semestre 2017.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,7 M€ contre 1,4 M€ au 1er semestre 2017. Il intègre une charge non récurrente de 0,3 M€ liée aux frais juridiques engagés pour le rachat des minoritaires d'ORBIT/FR.

Le résultat financier s'améliore également et s'élève à 0,1 M€ comparé à (1,1) M€ au 1er semestre 2017. L'an dernier, le Groupe avait enregistré au 1er semestre une perte de 982 k€ directement liée à la réévaluation périodique de la dette en euro d'ORBIT/FR vis-à-vis de MVG.

Après prise en compte d'une charge d'impôts de (0,7) M€, le résultat net s'élève à 1,1 M€ contre

(0,3) M€ au 1er semestre 2017.

Une structure financière toujours saine

Au 30 juin 2018, le total des capitaux propres s'élève à 64,9 M€ après la comptabilisation du rachat des minoritaires d'ORBIT/FR (impact de -6,2 M€).

La CAF progresse fortement à 3,5 M€ contre 2,0 M€ au 1er semestre 2017, soit une hausse de + 71,6%. Le BFR augmente au 30 juin (+6,2 M€) en raison de la hausse ponctuelle du poste clients qui s'explique par un volume de facturation important en fin de semestre.

Les investissements de la période se sont élevés à 6,9 M€ correspondant principalement au montant du rachat des 37% d'actions restantes détenues par les minoritaires d'ORBIT/FR pour 6,2 M€ . En parallèle MVG a procédé à des remboursements d'emprunts pour 0,7 M€.

Au final, MVG dispose d'une situation de trésorerie nette confortable de près de 10 M€.

Un carnet de commandes en hausse sur un an glissant et de nouvelles perspectives de croissance rentable

A l'issue du 1er semestre 2018, Microwave Vision enregistre un niveau de prises de commandes soutenu de 33,3 M€, en croissance de +5,4 % à change constant ( -2% à change courant).

Les Télécommunications Civiles contribuent pour 60% aux prises de commandes du 1er semestre, portées par la très forte demande sur le marché de la 5G. Ainsi, trois des principaux constructeurs de téléphonie mobile ont passé des commandes supérieures à 1 M€, à la fois pour des systèmes dédiés aux tests des infrastructures (stations relais) de demain et des bases de mesures pour les futurs smartphones estampillés 5G. La demande reste également forte dans le secteur Aérospatiale/Défense qui devrait monter en puissance sur les prochains mois.

Au 30 juin 2018, le carnet de commandes s'élève donc à 68,0 M€, en croissance de + 8% par rapport au 30 juin 2017.

Confortés par ces bons éléments, MVG confirme ses ambitions de croissance de son chiffre d'affaires et de ses marges pour 2018.

MVG a su se positionner tôt sur ses marchés stratégiques, concurrentiels et à fort potentiel grâce à la qualité de ses solutions technologiques face aux grands enjeux de l'industrie. Le Groupe poursuit l'enrichissement de son offre produits afin de consolider ce positionnement et profiter pleinement de la montée en puissance des solutions sans-fil dans les prochaines années.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 21 novembre 2018

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC

(Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 71 M€ en 2017. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext Growth : ALMIC | code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com