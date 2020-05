Microwave Vision : Forte croissance du chiffre d'affaires du 1er... 2020/05/19

Enfin, le département EIC (Environnemental and Industrial Control) réalise un chiffre d'affaires de 0,6 M€ contre 0,4 M€ au 1er trimestre 2019 (+40%) avec de nouveaux contrats remportés en Europe et aux Etats-Unis.

Cette bonne dynamique commerciale s'est poursuivie sur le 1er trimestre 2020 avec un niveau

de prises de commandes qui atteint 53,5 M€, en hausse de +12,1 % à changes courants

(+9,1% à changes constants). Ces nouvelles commandes viendront enrichir le carnet de commandes déjà significatif de la société.

Ce nouveau record de prises de commandes tient à la fois au nouveau contrat majeur remporté en mars pour plus de 30 M€ (le deuxième de cet ampleur après celui du 1er trimestre 2019) mais aussi à la capacité de la société à se positionner sur une multitude de contrats de toutes tailles. Hors impact des contrats majeurs gagnés respectivement au 1er trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, le niveau de prises de commandes de ce 1er trimestre 2020 atteint 22,0 M€ soit une hausse de plus de 40% par rapport au 1er trimestre 2019.

MVG rappelle être à date faiblement impacté par la crise du COVID-19 sur ses sites de

production. La société est donc à ce jour en mesure de répondre à la production de l'ensemble

de ses commandes. La dynamique de livraisons dépendra toutefois de la capacité d'accès aux sites industriels de ses clients mondiaux.

Dans ce contexte, le Groupe reste parfaitement confiant et réaffirme son objectif d'une nouvelle

hausse de son chiffre d'affaires et une amélioration progressive de son EBITDA.

Rendez-vous Mardi 22 septembre 2020 avant bourse pour la publication des résultats du

premier semestre.

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,4 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

