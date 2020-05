Microwave Vision : MVG annonce la première vente de STARWAVE après son lancement

Le groupe Microwave Vision Group (MVG), expert en tests de connectivité sans fil, a annoncé que son nouveau produit StarWave rencontrait un grand intérêt : la première vente a été confirmée quelques semaines seulement après le lancement de la technologie sur le marché.

Dans un contexte mondial compliqué, causé par la pandémie de coronavirus, le lancement de cette nouvelle technologie de test OTA 5G mmWave a été particulièrement bien accueilli par l'industrie des télécommunications. Le premier système a été vendu en avril, après un lancement en mars, aux États-Unis et sera utilisé pour tester les combinés, tablettes et ordinateurs portables connectés à la 5G.

Per Iversen, CTO, pour MVG commente l'importance de cette technologie pour l'industrie des télécommunications : "Le StarWave optimise le processus de test des appareils 5G. C'est un générateur d'ondes planes (PWG) compact, flexible, à double polarisation et à large bande, spécifiquement développé comme solution de test clé en main.

En combinant des positionneurs mécaniques non intrusifs et intelligents avec des PWG pour créer des conditions de champ lointain indirectes précises dans un système compact, le StarWave permet de tester en direct et de bout en bout - une caractéristique qui a été saluée comme un argument de vente clé par le premier acheteur du système".

Capable de tester un large spectre des bandes de fréquences dédiées 5G, le StarWave offre une solution de test tout-en-un hautement évolutive pour les appareils 5G en cours de développement dans l'industrie des télécommunications. Il s'agit d'une solution compacte, avec un minimum de composants électroniques pour un fonctionnement stable, rapide et simple.

Philippe Garreau, PDG de MVG, conclut :

"Le lancement de StarWave marque un tournant dans le test des appareils 5G et nous sommes ravis de prendre la tête du peloton avec une technologie aussi innovante. Le lancement du produit a été un succès et en plus de confirmer la toute première vente de StarWave, nos équipes travaillent déjà avec toute une série d'autres entreprises qui souhaite à investir dans cette technologie".



A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions – tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,4 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

