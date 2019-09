RESULTATS SEMESTRIELS 2019 :

Chiffre d'affaires : +7,9% (+3,1% à change constant)

EBITDA : 4,4 M€

Carnet de commandes record au 30 juin : 106 M€ (+56%) 1

Perspectives confirmées

En millions d'euros S1 2018

6 mois S1 2019

6 mois Chiffre d'affaires 35,1 37,9 EBITDA 3,7 4,4 Marge 10,5% 11,6% Résultat opérationnel courant 2,0 1,7 Marge 5,8% 4,4% Résultat opérationnel 1,7 1,2 Résultat financier 0,1 (0,5) Impôts (0,7) (0,6) Résultat net 1,1 0,0

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 20 septembre 2019.

Cette année, la saisonnalité traditionnellement plus favorable au second semestre sera accrue. En conséquence, les résultats semestriels 2019 ne reflètent pas encore l'excellente dynamique commerciale constatée depuis le début de l'exercice et le changement de dimension du Groupe. Le carnet de commandes au 30 juin 2019 dépasse ainsi pour la première fois le cap des 100 M€, en très forte hausse (+47% par rapport au 30 juin 2018). L'accélération de la croissance attendue au second semestre se traduira par une forte amélioration des résultats sur cette période, permettant au Groupe de confirmer ses objectifs.

Activité du premier semestre

Au 1er semestre 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 37,9 M€ en hausse de +7,9%. A change constant, la variation est de +3,1%. La dynamique de croissance de ce 1er semestre 2019 a été atténuée en raison notamment d'une activité plus saisonnière avec la production de nombreux projets sur le 2nd semestre.

Sur le plan sectoriel, l'Aérospatiale Défense a été particulièrement dynamique et représente 47% du chiffre d'affaires (contre 42% au 1er semestre 2018). La répartition géographique s'établit ainsi : Etats-Unis 40%, Europe 30% et Asie 30%.

La marge brute s'élève à 23,9 M€ contre 22,2 M€ au 1er semestre 2018. Le taux de marge brute est stable à 63%.

Les charges opérationnelles courantes restent bien maîtrisées. L'EBITDA ressort à 4,4 M€ contre 3,7 M€ l'an dernier, en hausse de +18,8%. L'application de la norme IFRS 16 (liée aux contrats de location à compter du 1er janvier 2019) a un effet positif de +0,7 M€ sur cet agrégat.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions pour (2,7) M€, dont (0,9) M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, le résultat opérationnel courant ressort à 1,7 M€.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,2 M€ contre 1,7 M€ au 1er semestre 2018. Il intègre un impact négatif de l'application IFRS16 de (0,2) M€ et une charge non récurrente de (0,5) M€ liée à des frais juridiques engagés notamment sur la protection de la propriété intellectuelle du Groupe en Chine.

Le résultat financier ressort à (0,5) comparé à 0,1 M€ au 1er semestre 2018. Il tient compte d'une perte de change latente de (0,3) M€, sans impact sur la trésorerie, liée à la réévaluation périodique de la dette en euro d'une filiale américaine du Groupe vis-à-vis de Microwave Vision et de l'application de la norme IFRS16 pour (0,1) M€.

Après prise en compte d'une charge d'impôts de (0,6) M€, le résultat net est à l'équilibre.

Hausse des flux générés par l'activité et trésorerie nette de près de 12 M€

Au 30 juin 2019, le total des capitaux propres s'élève à 68,9 M€.

La capacité d'autofinancement reste solide à un niveau de 3,6 M€. Le BFR a été contenu, avec une hausse limitée à 0,9 M€. Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent ainsi en hausse à 3,2 M€ contre (2,7) M€ au 30 juin 2018.

Les flux nets d'investissements sont restés faibles sur ce 1er semestre 2019 à 0,3 M€ contre 6,9 M€ au 1er semestre 2018 (dont 6,2 M€ liés aux rachats des minoritaires d'ORBIT/FR).

La trésorerie nette (hors impact de l'application de la norme IFRS16) est en hausse à 11,8 M€ contre 10,0 M€ au 31 décembre 2018.

Le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 16,6 M€ à l'issue de ce 1er semestre.

Prises de commandes record au premier semestre, un carnet de commandes solide supérieur à 100 M€

Microwave Vision a enregistré au 1er semestre 2019 un niveau de prises de commandes record à 70,5 M€, soit une hausse de + 111% par rapport aux prises de commandes du 1er semestre 2018 (+ 100% à taux de change constants).

Le carnet de commandes atteint désormais 105,8 M€ au 30 juin 20192, contre 68,0 M€ à la même période l'an dernier, soit une croissance de +56%. Le secteur Aérospatiale/Défense reste particulièrement dynamique, le Groupe rappelle avoir enregistré plusieurs contrats pour des systèmes de mesures d'antennes multi-sondes qui continuent à susciter l'intérêt croissant des industriels. Le secteur des Télécommunications Civiles continue également à enregistrer une forte demande sur les produits 5G.

Cette très bonne dynamique s'est poursuivie depuis le mois de juillet avec des prises de commandes très bien orientées et en forte croissance. Cette dynamique s'appuie sur l'acquisition de nouveaux clients, pour des commandes de tailles variées, illustrant la capacité du Groupe à offrir un catalogue de produits parfaitement adaptés aux besoins du marché. Le Groupe est également désormais de plus en plus sollicité sur des appels d'offres d'envergure, à l'image de celui gagné en février 2019.

Tous ces éléments permettent au Groupe d'affirmer sa confiance dans la réalisation de ses objectifs court terme, avec une saisonnalité attendue nettement plus favorable au second semestre sur le chiffre d'affaires et sur les résultats économiques. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs 2019 d'une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires et d'amélioration progressive de son EBITDA.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 19 novembre 2019

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions – tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 74,6 M€ en 2018. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

1 Taux de change euro/usd de 1,13 au 30 juin 2019

2 Taux de change euro/usd de 1,13 au 30 juin 2019

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60300-cp_mvg_rs1_2019_vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews