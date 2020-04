Microwave Vision : Résultats annuels 2019

Chiffre d'affaires : 87,4 M€ (+17,1%)

Marge d'EBITDA : 14,4%

Génération de cash-flows en hausse - Trésorerie nette (hors IFRS 16) : 18 M€ 1

Carnet de commandes historique :

(110,1 M€ au 1er janvier 2020)

En M€ 2018 20191 Var

18-19 publié2 Chiffre d'affaires 74,6 87,4 +17,1% EBITDA 10,2 12,6 +23,6% Marge 13,7% 14,4% Dotations aux amortissements (3,3) (5,7) Résultat opérationnel courant 6,9 6,9 - Marge 9,2% 7,9% Résultat opérationnel 6,4 6,3 -1,3% Résultat financier (0,6) (0,4) Impôts (0,8) (1,3) Résultat net part du Groupe 4,8 4,6 -3,2%

1Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019 sans modification rétrospective pour l'exercice 2018.

2 Les variations sont calculées sur des valeurs en k€

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 10 avril 2020. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Au terme de cet exercice 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 87,4 M€ en hausse de +17,1% à change courant (+12,9% à change constant), porté par un bon quatrième trimestre (+27% à change courant).

Sur le plan sectoriel, l'activité des Télécommunications Civiles a été très dynamique (53% du chiffre d'affaires). L'Aérospatiale Défense a été également bien orientée (47% du chiffre d'affaires) en particulier aux Etats-Unis. La répartition géographique du chiffre d'affaires s'établit ainsi : Etats-Unis (45%), Europe (30%), Asie (25%).

La marge brute s'élève à 53,2 M€ contre 48,2 M€ au 31 décembre 2018, en hausse de + 5,0 M€. Elle s'établit à 60,9% au 31 décembre 2019 contre 64,5% à fin 2018. Cette évolution s'explique par (i) un effet mix-produits avec une part plus importante de contrats tout mécanique sur la période (versus contrats tout électronique) et plus de ventes de chambres anéchoïdes et d'absorbants et (ii) une reconnaissance de marge brute non linéaire sur le contrat majeur de plus de 30 M€2 (facturation à l'avancement), moins favorable en 2019 mais qui sera plus importante en 2020 et 2021.

Les charges opérationnelles courantes sont bien maîtrisées et parfaitement en ligne avec le budget dans ce contexte de croissance d'activité. Les charges de personnels progressent de +10% (26,6 M€ au 31 décembre 2019 contre 24,2 M€ au 31 décembre 2018). L'effectif moyen est passé de 352 salariés à fin 2018 à 378 salariés à fin 2019. En plus de ces charges, le Groupe a comptabilisé un montant de 1,0 M€ lié au plan d'actions gratuites à destination du management et des salariés (norme IFRS 2).

La bonne maîtrise des charges opérationnelles a ainsi permis de limiter l'impact de la baisse ponctuelle de marge brute sur cet exercice. L'EBITDA publié ressort à 12,6 M€ au 31 décembre 2019, soit une marge d'EBITDA de 14,4%. L'application de la norme IFRS 16 (liée aux contrats de location à compter du 1er janvier 2019) a un impact positif de +1,9 M€ sur cet agrégat.

Hors IFRS 16 et IFRS 2 (AGA), la marge d'EBITDA ressort à 13,4%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions pour (5,7) M€, dont (1,9) M€ liées à l'application de la norme IFRS 16, le résultat opérationnel courant ressort à 6,9 M€, équivalent en publié à celui de l'an dernier. Hors IFRS 16 et IFRS 2, le résultat opérationnel courant s'établit à 7,9 M€.

Le résultat opérationnel est quasi-stable. Il s'élève à 6,3 M€ contre 6,4 M€ au 31 décembre 2018. Il intègre une charge non récurrente de (0,6) M€ liée en partie à des frais juridiques en Chine.

Le résultat financier ressort à (0,4) M€ et tient compte de l'application de la norme IFRS 16 pour (0,2) M€.

Après prise en compte d'une charge d'impôts de (1,3) M€, le résultat net est de 4,6 M€ au 31 décembre 2019 contre 4,8 M€ au 31 décembre 2018. Hors IFRS 16 et IFRS 2, le résultat net est de 5,8 M€ à fin décembre 2019.

Situation financière très solide - Trésorerie nette1 de 18 M€ (hors IFRS 16) et free cash-flows élevé

Les capitaux propres s'élèvent à 76,1 M€ au 31 décembre 2019 contre 68,9 M€ au 31 décembre 2018. La capacité d'autofinancement avant impôts progresse fortement à 12,8 M€ à fin 2019 contre 9,6 M€ à fin 2018. Le Besoin en Fonds de Roulement est parfaitement maîtrisé dans ce contexte de croissance avec une hausse limitée de 0,9 M€ au 31 décembre 2019 contre (8,7) M€ au 31 décembre 2018.

En conséquence, les flux générés par l'exploitation sont en très forte progression à 12,0 M€ au 31 décembre 2019 contre (0,6) M€ au 31 décembre 2018 permettant à MVG de financer très largement ses investissements (3,6 M€) et son plan d'AGA (1,0 M€).

Le free cash flow ressort à un bon niveau et s'établit à 8,4 M€ au 31 décembre 2019.

La trésorerie disponible est en augmentation à fin décembre 2019 et s'élève à 22,1 M€ contre 14,7 M€ au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2019, les dettes financières brutes s'élèvent à 13,6 M€. Retraitées de la norme IFRS 16, elles s'élèvent à 4,2 M€ contre 4,7 M€ au 31 décembre 2018.

A fin 2019 le Groupe dispose d'une situation de trésorerie nette1 (hors IFRS 16) de 17,9 M€ contre 10,0 M€ au 31 décembre 2018.

Perspectives 2020 : maintien de la trajectoire de croissance vertueuse

Le Groupe dispose d'un carnet de commandes qui atteint un plus haut historique à 110,1 M€ au 1er janvier 2020 (contre 73,4 M€ l'an dernier, soit une hausse de +50% par rapport à l'an dernier). Aucune commande n'a été annulée dans le contexte de crise sanitaire actuelle.

Cette très bonne orientation s'est poursuivie en ce début d'année et le niveau des prises de commandes du 1er trimestre 2020 est très bien orienté. Le Groupe a ainsi notamment signé une commande majeure d'un montant supérieur à 30 M€ sur une période de 3 ans pour la fourniture d'un système de grande dimension dans le domaine de l'Aérospatiale/Défense, témoignant à nouveau de la compétitivité de ses produits mais aussi de son savoir-faire éprouvé. MVG a également gagné de nombreux contrats de taille moins significative.

La Société est confiante à ce jour dans sa capacité à produire les commandes qui lui sont confiées. Le Groupe a pris l'ensemble des mesures de distanciation et de sécurité nécessaire pour préserver la santé de ses salariés et pouvoir assurer la poursuite de sa production sur l'ensemble de ses sites.

Les mesures de restriction sur les déplacements locaux et internationaux pourraient cependant ralentir le rythme d'installations sur les sites de ses clients, sans que cela soit constaté de manière significative à date. Les opérations de maintenance périodiques (faible impact sur le chiffre d'affaires, de l'ordre d'1 M€) sont décalées au cas par cas.

MVG dispose d'atouts majeurs dans cette période complexe en étant principalement positionné sur des secteurs stratégiques et essentiels (Défense/ Aérospatiale et Télécommunications civiles) dont la demande est soutenue et les budgets maintenus. Le Groupe constate en revanche, par exemple, un ralentissement aujourd'hui dans le secteur Automobile, mais avec des investissements qui restent dans les priorités des donneurs d'ordre et seront débloqués dans les premiers signes de reprise.

Dans les conditions actuelles, grâce à un carnet de commandes très solide et une gestion rigoureuse des coûts, MVG confirme son objectif d'une poursuite de la croissance vertueuse avec une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et une amélioration progressive de son EBITDA.

Confirmation de l'éligibilité des titres au PEA-PME

Microwave Vision confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME3 précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

En conséquence, les actions MVG peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui, pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : Mardi 19 mai 2020 après bourse

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,4 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

1 Trésorerie nette : dettes financières courantes et non courantes - trésorerie disponible.

2 Contrat remporté en février 2019

3 Les sociétés sont éligibles si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. D'autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe.

