Les Technos se rebiffent, Tesla s'effondre, l'Italie pèse

Après plusieurs séances d'hésitations, les valeurs technologiques américaines ont lancé la contre-offensive hier, permettant au Nasdaq 100 de s'adjuger 0,88%, sous l'impulsion de gains voisins de 2% pour Apple et Amazon notamment. Les hausses du Dow Jones et du S&P500 ont atteint 0,2%. A Paris, le CAC40 a cassé le "mur des 5 530 points" pour clôturer à 5 540 points, mais grâce à ses défensives et non à ses technologiques. Le CAC40 a ouvert en baisse de -0,5% à 5 512 points à cause de l'Italie.