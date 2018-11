Données financières (€) CA 2018 75,3 M EBIT 2018 5,40 M Résultat net 2018 3,15 M Trésorerie 2018 15,7 M Rendement 2018 - PER 2018 16,20 PER 2019 13,28 VE / CA 2018 0,58x VE / CA 2019 0,50x Capitalisation 59,6 M Graphique MICRW VIS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 12,5 € Ecart / Objectif Moyen 31% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Garreau Chairman & Chief Executive Officer Olivier Gurs Chief Financial Officer & Director Bruno Rivet Director Gianni Barone Director & Commercial Director Sophie de Roux Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MICRW VIS 68 FANUC CORP -32.43% 33 716 ROPER TECHNOLOGIES 13.53% 30 801 ATLAS COPCO AB -24.67% 28 095 INGERSOLL-RAND 15.78% 25 634 PARKER HANNIFIN -16.04% 22 673