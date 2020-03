Les segments d'activité du groupe Mikron sont touchés différemment par les évolutions des marchés

Bienne, le 16 mars 2020, 7 h 00. - Au cours de l'exercice 2019, le groupe Mikron a augmenté son chiffre d'affaires et maintenu l'EBIT au niveau de l'exercice précédent. Dans le même temps, le groupe a enregistré un net recul au niveau des entrées de commandes et du carnet de commandes par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse est particulièrement marquée dans le segment d'activité Machining Solutions. Au total, le groupe a généré un chiffre d'affaires de CHF 327,6 millions (2018: CHF 314,7 millions, +4,1%) et des entrées de commandes de CHF 288,5 millions (2018: CHF 362,3 millions, -20,4%). Le carnet de commandes s'élevait à CHF 157,4 millions le 31 décembre 2019, un résultat nettement inférieur au chiffre record du 31 décembre 2018 (CHF 195,7 millions, -19,6%). Avec un EBIT de CHF 14,1 millions (contre CHF 13,9 millions l'exercice précédent, +1,4%), le groupe a atteint une marge EBIT de 4,3% (contre 4,4% en 2018).

Les marchés ont connu des évolutions très différentes en 2019 pour les deux segments d'activité Mikron Automation et Mikron Machining Solutions, ce qui se reflète dans les résultats. Le segment Mikron Automation a su tirer profit du carnet de commandes bien rempli au début de l'année et de l'évolution globalement favorable sur ses marchés clés. Le segment Machining Solutions a surtout souffert du net recul de la demande dans le secteur des machines, en particulier dans l'industrie automobile.

Entrées de commandes

Globalement, le groupe Mikron a enregistré des entrées de commandes à hauteur de CHF 288,5 millions en 2019, soit une baisse de 20,4% par rapport à l'exercice précédent (CHF 362,3 millions). L'Europe reste le marché le plus important pour Mikron. Environ 51% des commandes reçues en 2019 provenaient de clients européens (exercice précédent: 49%). Les deux segments de marché les plus forts en termes d'entrées de commandes sont l'industrie pharmaceutique et de la technique médicale avec 48% (contre 40% l'exercice précédent) et l'industrie automobile avec 16% (contre 31% l'exercice précédent). En Amérique du Nord, Mikron Automation n'a pas tout à fait atteint le niveau élevé de l'exercice précédent, tandis que Mikron Machining Solutions a légèrement progressé, à un niveau qui reste toutefois faible. Les commandes d'Asie ont été plus nombreuses pour Mikron Automation et moins nombreuses pour Mikron Machining Solutions par rapport à l'exercice précédent.

Chiffre d'affaires et carnet de commandes

Avec un chiffre d'affaires annuel de CHF 327,6 millions, le groupe Mikron a dépassé le résultat de l'exercice précédent (CHF 314,7 millions) de 4,1%. Mikron Automation a augmenté son chiffre d'affaires de 14,2%, tandis que Mikron Machining Solutions a enregistré une baisse de 5,5%. Si le segment d'activité Mikron Automation a affiché un bon taux d'utilisation des capacités tout au long de l'exercice 2019, ce n'était pas le cas du segment d'activité Mikron Machining Solutions. Au sein de la division Machining, le groupe a dû supprimer des postes et réduire l'horaire de travail dès la fin 2019. Au cours de l'exercice sous revue, la division Mikron Tool a pu utiliser largement les capacités disponibles, grâce à un carnet de commandes extrêmement rempli au début de l'année et en raison des entrées de commandes certes en baisse, mais relativement stables.

Le carnet de commandes du groupe Mikron, qui s'élevait à CHF 157,4 millions fin 2019, était inférieur de 19,6% au niveau record de l'exercice précédent. Si le segment d'activité Machining Solutions a enregistré un recul de 44,0% par rapport à l'exercice précédent, le carnet de commandes du segment Automation a reculé de 6,9%.

Rentabilité

L'EBIT du groupe Mikron s'élève à CHF 14,1 millions pour l'exercice 2019 (contre CHF 13,9 millions l'exercice précédent). Le segment d'activité Mikron Machining Solutions a enregistré un EBIT de CHF 1,1 million (contre CHF 4,2 millions l'exercice précédent). L'érosion de la rentabilité reflète le recul du chiffre d'affaires au niveau des machines en 2019 et les dépenses courantes liées au développement de nouveaux produits. Le segment a enregistré un résultat globalement réjouissant dans l'activité Outillage. Le segment d'activité Mikron Automation a amélioré l'EBIT de CHF 8,4 millions en 2018 à CHF 12,9 millions, réalisant une marge EBIT de 7,3% (contre 5,4% l'exercice précédent).

Bénéfice

Le bénéfice du groupe Mikron s'élève à CHF 8,8 millions pour l'exercice 2019 (contre CHF 12,2 millions l'exercice précédent), soit CHF 0,54 par action (2018: CHF 0,74). La correction de valeur nécessaire des pertes reportées capitalisées a pesé sur le bénéfice. Compte tenu de la situation économique actuelle, lors de l'assemblée générale du 15 avril prochain, le conseil d'administration proposera une distribution prélevée sur les réserves issues d'apports en capital de CHF 0,03 et un dividende de CHF 0,03.

Perspectives

Au niveau du groupe, il est très difficile de formuler des prévisions à ce stade, non seulement au sujet des entrées de commandes, mais aussi concernant le chiffre d'affaires et la rentabilité en 2020. La baisse de l'utilisation des capacités chez Mikron Machining Solutions et les ajustements nécessaires auront un impact significatif sur les résultats de Mikron en 2020. Les effets du coronavirus ne peuvent pas encore être estimés.

Chiffres clés du groupe Mikron

2019 2018 +/- Millions de CHF1) Commandes2) 288,5 362,3 -20,4% - Machining Solutions 119,4 162,2 -26,4% - Automation 169,2 200,9 -15,8% Chiffre d'affaires 327,6 314,7 4,1% - Machining Solutions 151,5 160,3 -5,5% - Automation 177,2 155,2 14,2% Carnet de commandes2) 157,4 195,7 -19,6% - Machining Solutions 38,1 68,0 -44,0% - Automation 119,4 128,2 -6,9% Effectif du personnel2) 1'486 1'398 6,3% - Machining Solutions 707 695 1,7% - Automation 750 679 10,5% EBIT2) 14,1 13,9 1,4% - Machining Solutions 1,1 4,2 -73,8% - Automation 12,9 8,4 53,6% Résultat net 8,8 12,2 -27,9% Flux financiers découlant de l'activité d'exploitation 7,3 20,1 -63,7% Total du bilan 289,5 289,5 0,0% Taux de fonds propres 58,5% 56,8% 3,0%

1) sauf effectif du personnel et %

2) Indicateurs alternatifs de performance, cf. Annual Report 2019, pages 102 à 104, ou www.mikron.com/apm