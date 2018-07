Mikron a retrouvé les chiffre verts au 1er semestre et dopé ses ventes

Zurich (awp) - Mikron a bien redressé la barre au premier semestre. Le groupe biennois a vu son chiffre d'affaires bondir de 31% sur un an à 155,3 millions de francs suisses et retrouvé les chiffres verts au niveau opérationnel (Ebit) avec un bénéfice de 6 millions, après une perte de 800'000 francs suisses il y a un an.

Les deux unités du fabricant biennois de machines-outils, Automation et Machining, ont dégagé un profit opérationnel, ce qui a débouché sur un bénéfice net pour le groupe de 3,8 millions de francs suisses, contre une perte de 1,7 million l'an dernier, selon un communiqué publié mardi.

Les perspectives s'annoncent favorables pour les prochains mois. Le carnet de commandes étoffé et la bonne évolution des affaires dans les deux segments d'activités se répercuteront de façon positive sur le second semestre, souligne Mikron.

La croissance des ventes devrait se monter à 6% en moyenne pour le cycle 2018-2022, avec une marge opérationnelle de 5 à 7%. Pour l'ensemble de 2018, Mikron s'attend à étoffer son chiffre d'affaires de 20 à 30% et à faire passer sa marge opérationnelle entre 3 et 5% (+1,1% en 2017).

Les chiffres annoncés ce mardi dépassent les dernières anticipations, qui tablaient sur une hausse du chiffre d'affaires de 25% pour le semestre.

op/al