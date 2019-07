Mikron accroît son chiffre d'affaires et son EBIT

Bienne, le 25 juillet 2019, 7 h 00 - Au premier semestre 2019, le groupe Mikron a su tirer profit du carnet de commandes bien rempli en début d'année, ce qui lui a permis d'accroître le chiffre d'affaires de 14% à CHF 176,4 millions et l'EBIT de 25% à CHF 7,5 millions par rapport à l'exercice précédent. Le segment d'activité Automation a connu une évolution particulièrement réjouissante. Quant au segment d'activité Machining Solutions, il a souffert du recul de la demande dans l'industrie automobile.

Comme prévu, les entrées de commandes du groupe Mikron sont en retrait au premier semestre 2019 par rapport au niveau record du premier semestre de l'exercice précédent, à CHF 163,9 millions (contre CHF 187,8 millions en 2018). La demande dans l'industrie pharmaceutique et de la technique médicale a été plus stable que dans l'industrie automobile. Le groupe Mikron affiche un carnet de commandes de CHF 183,3 millions (30 juin 2018: CHF 186,6 millions, -2%) et un chiffre d'affaires en hausse à CHF 176,8 millions (premier semestre 2018: CHF 155,3 millions, +14%). Cette amélioration est due au segment d'activité Automation qui a, tel que prévu, tiré profit de la réserve de commandes élevée.

Avec une part de 57% du chiffre d'affaires, l'Europe (Suisse incluse) reste le principal débouché du groupe Mikron au premier semestre 2019. Le groupe y affiche une baisse du chiffre d'affaires de 3% par rapport au premier semestre 2018. En revanche, le chiffre d'affaires a progressé de 47% aux États-Unis et de 26% en Asie par rapport au premier semestre 2018.

Au total, le groupe Mikron a dégagé au premier semestre 2019 un EBIT de CHF 7,5 millions (premier semestre 2018: CHF 6,0 millions, +25%). L'EBIT du segment d'activité Automation est passé de CHF 2,5 millions au premier semestre 2018 à CHF 6,4 millions au premier semestre 2019, celui du segment d'activité Machining Solutions se situe en-deçà de l'exercice précédent à CHF 1,7 million (contre CHF 2,7 millions au premier semestre 2018).

Au premier semestre 2019, le bénéfice s'élève à CHF 4,7 millions (premier semestre 2018: CHF 3,8 millions, +24%).

Dans le segment d'activité Automation, les systèmes d'automatisation ultra-productifs ont fait l'objet d'une demande soutenue au premier semestre 2019 également, en particulier dans l'industrie pharmaceutique et de la technique médicale. Mikron Automation a aussi progressé dans le domaine des biens de consommation, alors que les entrées de commandes dans l'industrie automobile sont nettement en retrait par rapport à l'exercice précédent. Globalement, Mikron Automation a enregistré de bonnes entrées de commandes au premier semestre 2019, ce qui lui permettra d'afficher un bon taux d'utilisation des installations au deuxième semestre également.

Le segment d'activité Machining Solutions a été confronté, au cours du premier semestre 2019, aux inquiétudes dans l'industrie automobile mondiale et à un net recul de la demande dans ce segment de marché. Grâce à un carnet de commandes relativement rempli en début d'année, le segment d'activité a été en mesure de maintenir le chiffre d'affaires au niveau du premier semestre 2018.

Malgré des conditions de marché difficiles, la division Mikron Machining maintiendra ses efforts pour établir les nouvelles plates-formes produits sur les différents marchés au cours du deuxième semestre 2019. Pour la division Mikron Tool, la priorité réside dans la conquête de nouveaux marchés dans l'industrie pharmaceutique et de la technique médicale. Les deux sites de production de Mikron Tool (Agno, Suisse, et Rottweil, Allemagne) tournaient à plein régime au premier semestre 2019 également.

Perspectives

Au vu de l'incertitude qui règne dans l'industrie automobile et des risques politiques généraux, il est difficile de formuler des prévisions pour le deuxième semestre. Mikron ne table pas sur une reprise de la demande dans l'industrie automobile à court terme. Le groupe s'attend à ce que la demande reste stable dans les autres segments de marché. Globalement, il prévoit pour l'ensemble de l'exercice 2019 une augmentation du chiffre d'affaires et un maintien de l'EBIT au niveau de l'exercice précédent.

Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2019

1.1.-30.6.19 1.1.-30.6.18 +/- Millions de CHF* Commandes 163,9 187,8 -12,7% - Machining Solutions 75,2 85,4 -11,9% - Automation 88,8 102,5 -13,4% Chiffre d'affaires 176,8 155,3 13,8% - Machining Solutions 83,6 84,0 -0,5% - Automation 94,1 71,5 31,6% EBIT 7,5 6,0 25,0% Résultat net 4,7 3,8 23,7% Flux financiers découlant de l'activité d'exploitation -12,0 5,3 n.a.

30.6.19 30.6.18 +/- Carnet de commandes 183,3 186,6 -1,8% - Machining Solutions 60,8 72,5 -16,1% - Automation 122,3 114,0 7,3% Effectif du personnel (temps plein) 1465 1314 11,5% - Machining Solutions 704 658 7,0% - Automation 732 631 16,0%

*excepté effectif du personnel

Millions de CHF* 30.6.19 31.12.18 +/- Total du bilan 282,5 289,5 -2,4% Taux de fonds propres 58,6% 56,8% 1,8%

*excepté taux de fonds propres