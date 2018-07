Mikron affiche un carnet de commandes bien rempli en milieu d’année

Bienne, le 24 juillet 2018, 7 h 00 - Le groupe Mikron a bien su tirer parti de l'évolution favorable sur ses principaux marchés au premier semestre 2018. Les deux segments d'activité ont augmenté leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La nette hausse du chiffre d'affaires a engendré un EBIT de CHF 6,0 millions au premier semestre 2018 (contre CHF -0,8 million au premier semestre 2017). Le carnet de commandes bien rempli en milieu d'année et la bonne évolution générale dans les deux segments d'activité auront un effet positif sur le chiffre d'affaires et le bénéfice du groupe au deuxième semestre 2018.

Les entrées de commandes du groupe Mikron, qui s'élèvent au premier semestre 2018 à CHF 187,8 millions (contre CHF 114,2 millions au premier semestre 2017), laissent aussi présager une nette amélioration des résultats annuels par rapport à 2017. Le carnet de commandes s'élève à CHF 186,6 millions (contre CHF 119,2 millions au 30 juin 2017).

Dans le segment d'activité Machining, le secteur Outillage a connu une évolution particulièrement réjouissante. Mikron est aussi parvenu à prendre pied dans les nouveaux segments de marché, notamment sur le marché chinois encore très récent. Mikron Machining a également été en mesure de gagner quelques nouveaux clients intéressants dans le secteur des machines. Essentiellement tournée vers l'Asie, l'activité liée aux machines pour l'industrie des instruments d'écriture s'est également bien portée en raison des entrées de commandes élevées au deuxième semestre 2017. Les deux sites de production d'Agno (Suisse) et de Rottweil (Allemagne) ont présenté un bon taux d'utilisation des capacités. Pour répondre à la demande accrue, Mikron Machining a continué de développer ses capacités dans le secteur Outillage sur les deux sites.

Dans le segment d'activité Automation, les sites européens ont été bien exploités grâce à l'arrivée de nombreuses nouvelles commandes en provenance de l'industrie pharmaceutique et de la technique médicale, de l'industrie automobile et du secteur des biens de consommation. De même, les nouvelles commandes enregistrées aux États-Unis vont se traduire par une hausse du taux d'utilisation des capacités au cours du deuxième semestre. Le segment d'activité Automation a également progressé sur les plans du chiffre d'affaires et de la rentabilité par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'effet sur le chiffre d'affaires et le résultat d'une partie des nouvelles commandes ne sera toutefois perceptible qu'à partir du deuxième semestre 2018.

Au premier semestre 2018, le groupe Mikron a dégagé un chiffre d'affaires de CHF 155,3 millions (contre CHF 118,4 millions au premier semestre 2017, +31%). Les deux segments d'activité ont contribué à cette hausse. L'Europe (Suisse incluse), avec une part de 66% dans le chiffre d'affaires, reste le principal débouché du groupe Mikron au premier semestre 2018. Le groupe y affiche une augmentation du chiffre d'affaires de 29% par rapport au premier semestre 2017. Il affiche également une hausse du chiffre d'affaires de 54% en Amérique du Nord et de 48% en Asie par rapport au premier semestre 2017.

La nette hausse du chiffre d'affaires dans les deux segments d'activité se traduit par un EBIT de CHF 6,0 millions pour le premier semestre 2018 (contre CHF -0,8 million au premier semestre 2017). L'EBIT du segment d'activité Automation est passé de CHF 0,2 million au premier semestre 2017 à CHF 2,5 millions au premier semestre 2018, celui du segment d'activité Machining a augmenté de CHF 4,5 millions, pour atteindre CHF 2,7 millions (CHF -1,8 million au premier semestre 2017).

Le résultat net s'élevait à CHF 3,8 millions au premier semestre 2018 (contre CHF -1,7 million au premier semestre 2017).

Perspectives

Le carnet de commandes bien rempli en milieu d'année et la bonne évolution générale dans les deux segments d'activité auront un effet positif sur le chiffre d'affaires et le bénéfice du groupe au deuxième semestre 2018. La planification à moyen terme du groupe Mikron pour les années 2018 à 2022 se base sur une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ 6%, ainsi que sur une marge EBIT cible de 5 à 7%.

Globalement, le groupe prévoit pour l'ensemble de l'exercice 2018 une augmentation du chiffre d'affaires annuel de 20 à 30% par rapport à l'année précédente et une amélioration de la marge EBIT à 3 - 5% (2017: 1,1%). Les deux segments d'activité contribuent actuellement à part égale à cette évolution et sont en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés à moyen terme.

Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2018

1.1.-30.6.18 1.1.-30.6.17 +/- Millions de CHF* Commandes 187,8 114,2 64,4% - Machining 85,4 60,5 41,2% - Automation 102,5 53,7 90,9% Chiffre d'affaires 155,3 118,4 31,2% - Machining 84,0 57,8 45,3% - Automation 71,5 60,7 17,8% EBIT 6,0 -0,8 n. a. Résultat net 3,8 -1,7 n. a. Flux financiers découlant de l'activité d'exploitation 5,3 -10,7 n. a.

30.6.18 30.6.17 +/- Carnet de commandes 186,6 119,2 56,5% - Machining 72,5 46,7 55,2% - Automation 114,0 72,7 56,8% Effectif du personnel (temps plein) 1ʼ314 1ʼ234 6,5% - Machining 658 590 11,5% - Automation 631 618 2,1%

*excepté effectif du personnel

Millions de CHF* 30.6.18 31.12.17 +/- Total du bilan 287,2 265,7 8,1% Taux de fonds propres 55,9% 59,2% -3,3%

*excepté taux de fonds propres