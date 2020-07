Mikron avec un effondrement de la demande dans l'industrie automobile et une évolution favorable dans l'industrie pharmaceutique et des techniques médicales

Bienne, le 23 juillet 2020, 7h00 - Au premier semestre 2020, le groupe Mikron a enregistré des entrées de commandes très faibles dans l'industrie automobile. La pandémie de coronavirus a encore aggravé la situation. L'effondrement de la demande a particulièrement touché la construction de machines dans le segment d'activité Mikron Machining Solutions et le site de Mikron Automation à Berlin. Mikron a mis en place un programme de restructuration assorti d'une nette réduction des capacités pour la construction de machines. Dans le segment d'activité Automation, Mikron s'est séparé des sites de Berlin et Kaunas le 1er juillet 2020. Tous deux se consacraient exclusivement à l'industrie automobile. Il y a tout lieu de se réjouir des résultats toujours aussi bons des sites du segment d'activité Mikron Automation, principalement axés sur l'industrie pharmaceutique et des techniques médicales. Le chiffre d'affaires du groupe Mikron a baissé de 31,4% à CHF 121,3 millions au premier semestre 2020. L'EBIT avant coûts de restructuration a chuté à CHF -5,7 millions (premier semestre 2019: CHF 7,5 millions).

Les entrées de commandes du groupe Mikron sont nettement en repli au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, à CHF 125,7 millions (contre CHF 163,9 millions en 2019). Le groupe Mikron affiche un carnet de commandes de CHF 155,0 millions (30 juin 2019: CHF 183,3 millions, -15,4%) et un chiffre d'affaires en baisse, à CHF 121,3 millions contre CHF 176,8 millions au premier semestre 2019 (-31,4%).

L'Europe (Suisse incluse), avec une part de 50% dans le chiffre d'affaires, reste le principal débouché du groupe Mikron au premier semestre 2020. Par rapport au premier semestre 2019, le groupe affiche un chiffre d'affaires en recul de 39% en Europe, en hausse de 9% aux États-Unis et en baisse de 52% en Asie.

En raison de la baissesignificative du chiffre d'affaires dans le segment d'activité Mikron Machining Solutions et du volume insuffisant sur le site de Berlin dans le segment d'activité Mikron Automation, le groupe affiche un EBIT avant coûts de restructuration de CHF ‑5,7 millions au premier semestre 2020, en net recul par rapport au premier semestre 2019 (CHF 7,5 millions). Le segment d'activité Automation, dont les résultats sont fortement pénalisés par le site de Berlin, atteint un EBIT (avant coûts de restructuration) de CHF 2,9 millions (premier semestre 2019: CHF 6,4 millions). À CHF -9,0 millions, l'EBIT avant coûts de restructuration du segment d'activité Mikron Machining Solutions est lui aussi en net recul par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent (premier semestre 2019: CHF 1,7 million). L'EBIT après coûts de restructuration du groupe de CHF 15,9 millions, qui inclut la vente des sites de Berlin et de Kaunas et les adaptations de capacités à Agno et Rottweil, s'inscrit à CHF -21,6 millions. Au premier semestre 2020, le résultat net est de CHF ‑24,0 millions (premier semestre 2019: CHF 4,7 millions).

Perspectives

Au vu de l'évolution imprévisible de la pandémie de coronavirus, de l'incertitude générale qui règne dans l'industrie automobile et des risques politiques généraux, il est difficile de formuler des prévisions pour le second semestre. Mikron s'attend à ce que les activités continuent à évoluer favorablement au niveau de l'industrie pharmaceutique et des techniques médicales. Mikron estime cependant qu'aucune reprise rapide de la demande n'est à prévoir dans l'industrie automobile, ce qui devrait se traduire, au second semestre également, par une perte EBIT comparable à celle du premier semestre (avant coûts de restructuration). Les coûts de restructuration escomptés étant entièrement comptabilisés dans les comptes semestriels, ils n'affecteront pas le second semestre.

Chiffres clés du groupe Mikron pour le premier semestre 2020

1.1.-30.6.20 1.1.-30.6.19 +/- Millions de CHF 1) Commandes 125,7 163,9 -23,3% - Machining Solutions 37,2 75,2 -50,5% - Automation 88,5 88,8 -0,3% Chiffre d'affaires 121,3 176,8 -31,4% - Machining Solutions 47,3 83,6 -43,4% - Automation 74,1 94,1 -21,3% EBIT 2) avant coûts de restructuration -5,7 7,5 n.a. EBIT 2) -21,6 7,5 n.a. Résultat net -24,0 4,7 n.a. Flux financiers découlant de l'activité d'exploitation 8,4 -12,0 n.a.

30.6.20 30.6.19 +/- Carnet de commandes 2) 155,0 183,3 -15,4% - Machining Solutions 28,9 60,8 -52,5% - Automation 126,2 122,3 3,2% Effectif du personnel 2) 1'361 1'465 -7,1% - Machining Solutions 655 704 -7,0% - Automation 678 732 -7,4%

30.6.20 31.12.19 +/- Total du bilan 266,2 289,5 -8,0% Taux de fonds propres 54,6% 58,5% -3,9%

1) Excepté effectif du personnel et taux de fonds propres

2) Indicateurs alternatifs de performance, cf. semiannual report 2020, page 19.

Publication du rapport d'activité du premier semestre 2020

Le rapport d'activité du premier semestre 2020 est publié (an allemand et en anglais) parallèlement au présent communiqué de presse: www.mikron.com/reports