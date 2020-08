Mikron décide de restructurer Mikron Berlin sous sa propre direction

Bienne, le 17 août 2020, 7h00 - Dans le communiqué de presse du 2 juillet 2020, Mikron a annoncé la vente des sites de Mikron Berlin et Mikron Kaunas à Callista Private Equity, Munich. Les deux sites, qui emploient au total environ 70 personnes, travaillent exclusivement pour l'industrie automobile. En raison de divergences d'opinion dans la mise en œuvre de la transaction prévue, Mikron et Callista ont convenu d'un commun accord d'y renoncer. Mikron redimensionnera le site de Berlin sous sa propre direction et continuera à diriger celui de Kaunas.