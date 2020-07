Mikron plonge dans le rouge au premier semestre à cause du Covid-19

Genève (awp) - Le fabricant biennois Mikron a annoncé une dégringolade des recettes et de son bénéfice opérationnel (Ebit) au premier semestre liée à la pandémie de coronavirus et à l'effondrement du marché automobile. C'est le segment "Automation" qui a subi de plein fouet la tempête et qui perd deux sites de production, selon un communiqué publié jeudi.

Mikron plonge dans le rouge avec des recettes en repli au premier semestre de 31,4% sur un an à 121,3 millions de francs suisses. Les ventes se sont contractées en particulier en Asie, qui accuse une baisse de 52%, suivie par l'Europe avec une chute de 39% par rapport au premier semestre 2019.

L'Ebit, lui, est ressorti en négatif à 5,7 millions de francs suisses (coûts de restructuration exceptés), contre +7,5 millions l'année dernière. Après l'ajout des coûts de restructuration, l'Ebit flanche en négatif à 21,6 millions.

Le producteur de machines-outils a inscrit une perte nette de 24,0 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, après un bénéfice net de 4,7 millions à la même période l'année dernière. Mikron explique cette contre-performance notamment par la faible demande venant du marché automobile. Les entrées de commande ont en effet dégringolé de 23,3% à 125,7 millions.

Le coup est particulièrement dur pour les segments "Machining Solutions" et "Automation", liés au secteur automobile, et pour qui Mikron a prévu des rabotements d'effectifs.

Malgré ces résultats dans le rouge, le groupe biennois souligne l'amélioration des liquidités, qui s'établit à 8,4 millions contre -12,0 millions fin juin 2019.

Ces chiffres sont conformes aux prévisions données par Mikron. Début juillet, le groupe avait averti d'un Ebit négatif au premier semestre du fait de la pandémie. En avril, le conseil d'administration avait déjà pris les devants en demandant à renoncer au versement d'un dividende au titre de 2019.

120 suppressions de postes

Mikron a déclaré ne pas s'attendre à une reprise prochaine dans les segments "Machining Solutions" et "Automation", et a donc initié un programme de restructuration de ses capacités de production. Les sites de Berlin et Kaunas, en Lituanie, exclusivement consacrés à l'industrie automobile, ont été vendus et désengagés au 1er juillet. Cette restructuration entraînera 120 suppressions de postes au second semestre.

La société précise en parallèle que des mesures de chômage partiel seront introduites dans le segment "Machining Solutions" et que les coûts de restructuration se chiffrent à 15,9 millions de francs suisses.

Ce n'est pas la première fois que Mikron doit se défaire de ses collaborateurs. Quelque 47 licenciements avaient été annoncés en mai sur le site de production de machines d'Agno en raison d'un ralentissement de la demande dans l'industrie automobile.

Pour l'entreprise, l'Ebit continuera de diminuer au second semestre au même rythme qu'il s'est amoindrit au premier. Elle estime aussi que les recettes de l'ensemble de l'année 2020 seront "significativement inférieures" à celles de 2019.

Mikron souligne néanmoins les bonnes performances du segment "Automation" dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et des techniques médicales. Le fabricant biennois table sur la stabilité de cette demande et sur les ventes des sites de Berlin et de Kaunas pour engranger de "bonnes recettes" au second semestre.

Vers 09h01, la nominative Mikron se dépréciait de 0,4% à 5,40 francs suisses dans un SPI en baisse cosmétique de 0,09%.

nj/al