Mikron réagit à la toujours faible demande dans l'industrie automobile et réalise des adaptations de capacités supplémentaires sur le site de construction de machines à Agno

Bienne, le 17 avril 2020, 07 h 00 - Le groupe Mikron entame des discussions avec les représentants du personnel et les partenaires sociaux au sein de la division Mikron Machining sur le site d'Agno, au Tessin, dans le but d'adapter les capacités à la baisse de la demande dans l'industrie automobile et aux nouvelles conditions de marché. Aucune reprise de la demande n'est à prévoir dans l'industrie automobile à moyen terme. L'activité Outillage de Mikron Tool et le segment Mikron Automation ne sont pas concernés par cette mesure.