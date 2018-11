Miliboo : LE CANAPÉ CONNECTÉ DE MILIBOO REMPORTE UN INNOVATION AWARD POUR LE CES 2019

Chavanod, le 13 novembre 2018 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, a été distinguée pour son canapé connecté par le Prix CES® 2019 de l'innovation dans la catégorie "smart home".

Cette récompense intervient deux ans après la distinction en tant qu'« Honoree » du miroir connecté EKKO de Miliboo aux « CES® Innovation Awards 2017 ».

À l'occasion du CES Unveiled de New York, la CTA (Consumer Technology Association)™, a dévoilé le 8 novembre dernier les innovations technologiques les plus spectaculaires du CES Las Vegas 2019.

Imaginé par Guillaume Lachenal, le canapé connecté fait vivre pour la première fois une expérience 4D sensorielle à son utilisateur.

Assise interactive vibrante, haut-parleurs intégrés, ou encore amplificateur de son, avec le canapé connecté, le cinéma s'invite chez les particuliers. Grâce à l'application Miliboo Connected et les assistants vocaux Google Home et Alexa d'Amazon intégrés dans l'accoudoir, l'utilisateur pilote l'intégralité de sa maison : ouvrir et fermer les volets, la porte de garage, allumer la lumière, accéder à sa plateforme de cinéma en ligne favorite, piloter sa smart TV, … les possibilités sont infinies et la simplicité d'usage totale. Il dispose également d'un chargeur de smartphone par induction, lui aussi intégré dans l'accoudoir.

« Nous sommes ravis de cette récompense qui renforce le positionnement technologique de Miliboo. Notre ambition avec ce canapé Intelligent est de répondre à de nouveaux usages, de simplifier le quotidien de tous les utilisateurs, et de faire de la maison connectée une réalité accessible à tous », précise Guillaume Lachenal, fondateur et CEO de Miliboo.



A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris e à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé 18,5 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017-18 (clôture au 30 avril 2018), en hausse de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (81% du chiffre d'affaires) et en Europe (19% du chiffre d'affaires).



À propos du CES

CES® est le lieu de rassemblement mondial pour tous ceux qui prospèrent dans le secteur des technologies grand public. Il a servi de terrain d'expérimentation pour les innovateurs et les technologies de pointe pendant 50 ans - la scène mondiale où les innovations de la prochaine génération sont introduites sur le marché. En tant que plus grand événement interactif en son genre, CES présente tous les aspects de l'industrie. Détenue et produite par la Consumer Technology Association (CTA) TM, elle attire les chefs d'entreprise et les penseurs pionniers du monde entier. Suivez CES en ligne sur CES. Tech et sur les réseaux sociaux.

À propos de Consumer Technology Association

La Consumer Technology Association (CTA) ™ est l'association professionnelle représentant l'industrie américaine de la technologie grand public, dotée de 377 milliards de dollars, qui soutient plus de 15 millions d'emplois aux États-Unis. Plus de 2 200 entreprises - 80% sont des petites entreprises et des startups; d'autres font partie des marques les plus connues au monde - profitent des avantages de l'adhésion au CTA, notamment la défense des politiques, les études de marché, la formation technique, la promotion du secteur, l'élaboration de normes et la promotion des relations commerciales et stratégiques. Le CTA possède et produit également CES®, le lieu de rassemblement mondial pour tous ceux qui s'épanouissent dans le secteur des technologies grand public. Les bénéfices de la SCÉ sont réinvestis dans les services industriels du CTA.



