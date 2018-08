Chavanod, le 30 août 2018 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats annuels de l'exercice 2017-18 (clôture de l'exercice au 30 avril 2018), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 30 août 2018. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux ont été effectuées. Le rapport financier annuel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) 2016-17

12 MOIS 2017-18

12 MOIS % Variation Chiffre d'affaires 17,4 18,5 +6,0% Marge brute[1] 10,2 10,9 +6,9% Taux de marge brute 58,3% 58,7% +0,4 point Résultat d'exploitation (1,1) (2,2) ns Résultat net (1,3) (2,8) ns



Le Groupe publie également le chiffre d'affaires du 1er trimestre de son exercice 2018-19 (période du 1er mai au 31 juillet 2018) :

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) T1 2017-18 T1 2018-19 % Variation France 3 031 4 422 +45,9% Export 658 789 +20,0% Total 3 689 5 211 +41,3%

Chiffres non audités



Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« L'exercice 2017-18 a été une nouvelle année d'investissements marquée par la mise en œuvre de plusieurs projets phares, en particulier l'ouverture de la Milibootik à Lyon, la mise en place d'une offre commerciale dédiée au BtoB et l'accélération du déploiement commercial de la marque en Allemagne. Ces investissements, qui ont mécaniquement pesé sur les résultats de l'exercice 2017-18, étaient nécessaires pour nous permettre d'accélérer notre croissance.

Cette stratégie porte ses premiers fruits car nous enregistrons une progression record de +41% de nos ventes au 1er trimestre 2018-19. Cette performance nous conforte dans notre stratégie de développement et d'atteinte rapide d'une taille critique pour délivrer une croissance rentable au cours des prochaines années. »





RESULTATS ANNUELS 2017-18



Taux de marge brute de 58,7%

Sur l'exercice 2017-18, le chiffre d'affaires de Miliboo s'établit à 18,5 M€, en croissance organique de 6,0% par rapport à l'an passé, résultant à la fois d'un effet volumes et d'un effet prix.

En France (81% de l'activité), la croissance de +1,4% a bénéficié de la bonne tenue des ventes des boutiques, notamment avec la montée en puissance du magasin lyonnais ouvert en septembre 2017.

A l'international (19% des ventes totales), la progression de +30,6% de l'activité résulte principalement du succès du déploiement commercial en Allemagne, fruit de la stratégie d'investissements marketing poursuivie.

Grâce à l'augmentation de son panier moyen sur la période - lequel est passé de 261 € HT au 30 avril 2017 à 265 € HT au 30 avril 2018 -, résultant de la vente de nouveaux produits et d'une évolution favorable du mix-produit, le taux de marge brute a progressé de 0,4 point par rapport à l'an passé, s'établissant à 58,7%.



Un exercice d'investissements pour la croissance

L'exercice 2017 -18 a été marqué par la concrétisation de projets majeurs, conformément à la stratégie poursuivie par Miliboo, entraînant mécaniquement une hausse des charges d'exploitation[2] (+1,9 M€).

Cette progression se décompose autour de 3 principaux éléments :

0,5 M€ d'investissements marketing pour accompagner notamment le déploiement commercial et l'accélération de la pression publicitaire de la marque en Europe ;

0,5 M€ de coûts de transport de marchandises, en progression de 22 % en raison de l'expansion géographique de Miliboo ;

0,3 M€ de charges non récurrentes, dont 0,2 M€ liés à des charges de personnel, auxquels s'ajoutent divers frais, dont les dépenses engagées pour l'ouverture de la Milibootik de Lyon.

La perte d'exploitation ressort ainsi à -2,3 M€ (contre -1,1 M€ sur l'exercice 2016-17).

Enfin, la perte nette annuelle s'établit à -2,8 M€.



Accroissement du BFR en prévision d'une croissance forte

Au 30 avril 2018 les capitaux propres s'établissaient à 2,2 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 2,3 M€, pour un endettement financier de 3,1 M€.

La consommation de trésorerie sur l'exercice intègre un accroissement du besoin en fonds de roulement (BFR) de 1,8 M€, en raison de la hausse des stocks de produits disponibles (+0,8 M€) en anticipation de la croissance attendue.





CROISSANCE RECORD AU 1er TRIMESTRE 2018-19 : +41,3%

Les investissements commencent à porter leurs fruits et sont déjà visibles sur l'activité du 1er trimestre de l'exercice 2018-19, où la société publie un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en croissance organique de +41,3% par rapport à la même période l'an passé. Il s'agit d'une progression trimestrielle record depuis l'introduction en Bourse de la société. A périmètre comparable (sans l'activité en Allemagne et au Royaume-Uni, à peine lancée à la même époque l'an passé, la boutique Lyon et les nouvelles markerplaces), le chiffre d'affaires s'établit à 4,6 M€, en hausse de +27,6%.

Cette progression significative est liée à un fort accroissement des volumes vendus (+45%), traduisant ainsi le succès de la politique d'investissements et des actions stratégiques menées par Miliboo.

En France (85% de l'activité), l'activité du 1er trimestre (+45,9%) a été à la fois alimentée par les ventes en ligne, aussi bien sur le site de Miliboo que sur les marketplaces, que par l'excellente dynamique des deux boutiques.

A l'export, l'activité du 1er trimestre marque également une très nette accélération (+20,0%), tirée par une très bonne performance de l'Allemagne.





PERSPECTIVES 2018-19

Compte tenu de l'excellente performance enregistrée au 1er trimestre et de la bonne orientation du carnet de commandes en août, Miliboo est confiant quant au maintien d'un niveau d'activité dynamique sur l'exercice en cours.

La société poursuivra la mise en œuvre de son plan de développement et se concentrera sur ses deux principaux marchés : la France et l'Allemagne. En renfort de ses deux points de vente de Paris et de Lyon, la marque prévoit l'ouverture de nouveaux showrooms dans les 12-18 mois.

Enfin, Miliboo travaille à la mise en place de nouveaux partenariats stratégiques qui devraient voir le jour d'ici fin 2018.





Prochain rendez-vous :

Jeudi 22 novembre 2018 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018-19





A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris e à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé 18,5 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017-18 (clôture au 30 avril 2018), en hausse de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (81% du chiffre d'affaires) et en Europe (19% du chiffre d'affaires).









Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Jean-Michel MARMILLON - Relations presse

Tél. 01 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

[1] Marge brute sur chiffre d'affaires = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks

[2] Hors dotations aux amortissements et provisions, hors achats de marchandises et hors variations de stocks, mais incluant la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les autres produits d'exploitation.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54776-miliboo_cp_ra-2017-18_30.08.2018_vdef.pdf

