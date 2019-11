MILIBOO : GreenSome Finance reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GreenSome Finance a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 4,23 euros sur Miliboo après l’annonce du chiffre d’affaires du deuxième trimestre. « Après un T1 déjà historique, Miliboo continue de battre ses records avec le plus haut niveau de chiffre d’affaire atteint sur un trimestre depuis sa création », souligne le bureau d’études. Il ajoute que les partenariats signés avec le groupe M6 et l’animateur Stéphane Plaza en début d’année et qui offrent une très forte visibilité médiatique à Miliboo sont pour le moment couronnés de succès.