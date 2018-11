MILIBOO : croissance de 22,1 % au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo a réalisé son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2018-2019 (clos fin octobre). Ainsi, le fabricant et distributeur de meubles en ligne a publié un chiffre d’affaires de 5,43 millions d’euros, en hausse de 22,1 %. Cela porte le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018-2019, à 10, 64 millions d’euros, en croissance organique de 30,8 % par rapport à l’an passé, principalement liée à un effet volumes.Avec une hausse de 36,5 % de l'activité au 1er semestre la France (84 % de l'activité) reste le premier moteur de la croissance, aussi bien à travers les ventes en ligne (miliboo.com et marketplaces) qu'à travers les ventes en boutiques.A l'export (16 % de l'activité), la progression des ventes de 6,5 % au 1er semestre est portée par l'Allemagne, mais également la Belgique et la Suisse.Sur la seconde moitié de l'exercice en cours, Miliboo poursuivra la mise en œuvre de son plan de développement avec un focus particulier sur son marché prioritaire, la France. En outre, Miliboo travaille à la mise en place de nouveaux partenariats stratégiques qui devraient voir le jour prochainement.