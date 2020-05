MILIBOO : croissance de près de 24% des revenus au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo a dévoilé un chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice 2019-20, clos fin avril, de 7,4 millions d'euros, en hausse de 23,8%. " Cependant ce trimestre a été marqué par un environnement macroéconomique fortement perturbé par l’expansion de la pandémie de Covid-19. L’activité a ainsi varié de façon hétérogène d’un mois sur l’autre " a commenté la marque digitale d'ameublement. Les ventes en France, principal marché avec 85% du chiffre d'affaires, ont progressé de 24,9%, sur l'ensemble du 4ème trimestre par rapport à la même période l'an passé.La croissance a été solide jusqu'à mi-mars. La fermeture des deux boutiques, suite aux mesures sanitaires nationales, a grevé la société d'une partie de ses revenus. Les premières semaines de confinement ont vu un fort attentisme des clients et une contraction soudaine de la demande.Mais à partir d'avril, le rebond s'est progressivement dessiné avant de véritablement s'amplifier durant la dernière partie du mois. Ainsi les ventes sur Internet, via le site et les marketplaces, ont bondi de 54% sur le seul mois d'avril.Sur l'ensemble de l'exercice 2019-20, le chiffre d'affaires s'élève à 29,9 millions d'euros, en croissance organique de 30,3%, provenant aux trois quarts de la hausse des volumes de vente. Représentant 86% de ses revenus, la France demeure le premier marché de Miliboo et continue de tirer la croissance avec une activité en hausse de 33,3%, aussi bien sur les ventes en ligne qu'en boutiques. Les ventes annuelles à l'international ont quant à elles progressé de 14,5%.Miliboo continue d'observer en ce début d'exercice une croissance de ses ventes similaire à celle enregistrée au mois d'avril. La société dispose d'un niveau de stocks satisfaisant, et les deux boutiques ont rouvert leurs portes depuis le 11 mai.En France, la société continuera de concentrer ses efforts avec un renouvellement bien engagé pour une durée de deux ans de son partenariat avec M6, et ainsi continuer de bénéficier d'une couverture médiatique importante.À l'international, Miliboo a décidé de rationaliser ses investissements marketing pour optimiser le retour sur investissement de ses campagnes et préserver ses marges.La société poursuit en parallèle son travail d'optimisation de ses coûts opérationnels avec comme principal objectif l'amélioration de sa marge commerciale et l'atteinte, à terme, de l'équilibre opérationnel.