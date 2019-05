MILIBOO : enregistre une croissance annuelle de 24,3%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo (-3,23% à 3 euros) a dévoilé un chiffre d’affaires 2018-2019 de 23 millions d’euros, en croissance organique de 24,3% par rapport à l’an passé, provenant exclusivement de la hausse des volumes de vente. Il s’agit de plus la forte croissance depuis l’introduction en Bourse de Miliboo. Représentant 84% de ses revenus, la France demeure le premier marché de la marque digitale d’ameublement et continue de tirer la croissance avec une activité en hausse de 29,6%.Dans ce cadre, le groupe indique que " les résultats de l'exercice 2018-19 sont attendus en très nette amélioration par rapport à ceux de l'an dernier ".Ils seront cependant atténués par des honoraires non récurrents de 0,1 million d'euros engagés pour nouer le partenariat avec M6, et par les loyers de la boutique de Madeleine sur la période, reconnus en charge pour 0,5 million.Retraité de ces impacts, l'Ebitda annuel devrait ainsi se situer, selon le groupe, autour de -0,5 million d'euros, à comparer à - 2 millions d'euros en 2017-2018.Concernant l'exercice en cours, Miliboo dit continuer d'observer une croissance de son activité commerciale similaire à celle enregistrée au dernier trimestre.Une activité commerciale, qui devrait par ailleurs être soutenue par l'accord de type " media for equity " signé en mars dernier avec M6 Interactions, filiale du Groupe M6." Nous sommes très excités par l'impact qu'auront sur notre activité les spots télé et radio en cours de réalisation (…) Une année entière de publicité sur toutes les chaînes et canaux médias du Groupe M6 représente pour Miliboo une exposition sans précédent jusqu'alors ", a commenté Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur du groupe.Ce partenariat stratégique revient à multiplier le budget publicitaire annuel par deux en France, sur des supports à très forte audience. Les premières campagnes publicitaires seront diffusées en juillet prochain.En parallèle, Miliboo poursuivra notamment son travail d'optimisation de ses coûts opérationnels avec comme principal objectif d'atteindre, à terme, l'équilibre opérationnel.