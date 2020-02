MILIBOO : revenus trimestriels records

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Miliboo a enregistré au troisième trimestre, clos fin janvier, un chiffre d’affaires en augmentation organique de 32,6% à 8,464 millions d’euros. Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de la marque digitale d’ameublement, a commenté : « Miliboo enregistre un nouveau chiffre d’affaires trimestriel record atteignant 8,5 millions au 3ème trimestre, dans la lignée de l’accélération de sa croissance enregistrée depuis le début de l’exercice. Cette performance commerciale a été réalisée à la fois grâce à un effet volume et à un effet prix »." Nous disposons encore d'une enveloppe publicitaire à déployer d'ici la fin de l'exercice en collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza " a-t-il a ajouté.Evoquant ses perspectives, Miliboo indique que l'activité se déroule actuellement normalement, soutenue par les stocks déjà constitués. Le groupe indique suivre avec attention les évolutions de la crise sanitaire et de la reprise de la production industrielle en Chine, l'un de ses pays d'approvisionnement. L'ensemble des unités de production de ses fournisseurs dans les autres pays fonctionnent à plein rendement.La hausse des prix de vente et du panier moyen constatée sur les derniers mois devrait contribuer positivement à l'amélioration progressive de la marge commerciale du groupe.En parallèle, Miliboo poursuit ses efforts d'optimisation des coûts opérationnels avec comme principal objectif l'atteinte d'un EBITDA retraité à l'équilibre.